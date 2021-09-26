Türkiye Gazetesi

Ekim ayına yaklaştığımız günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde ve altında seyretmesi ile birlikte yurdun yüksek kesimlerinde kar yağışları etkili olmaya başladı. Son olarak Artvin'de etkili olan kar yağışı yaylaları beyaza bürürken, yaylalarda besicilik yapan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

ARTVİN'DE KAR YAĞIŞI GECE BASTIRDI

Artvin'de gece başlayan kar yağışı, Yusufeli, Şavşat ve Ardanuç ilçelerinde etkili olurken, yüksek kesimlerde 20 santimetreyi bulan kar yağışı nedeniyle yaylada hayvancılık yapan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Salant yaylasında 800 küçükbaş hayvanla besicilik yapan Fethi Güçlü ve 5 komşusu ani bastıran kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kaldı. Yaylada mahsur kalan Güçlü, "Bu sene kar erken düştü. Akşam saat 19.00 sırlarında başlayan kar yağışı bu şekilde her tarafı bembeyaz yaptı" dedi.

KOP DAĞI'NDA VATANDAŞLAR KIŞI YAŞADI

Bayburt'ta önceki geceden itibaren etkisini gösteren soğuk hava ve yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Bayburt - Erzurum karayolu 2400 rakımlı Kop Dağı güzergâhına ise mevsimin ilk karı yağdı. Kar yağışı dağın yamaçlarını beyaza bürürken, hava sıcaklığının sıfır dereceye kadar düştüğü Kop Dağı'nda vatandaşlar adeta kışı yaşadı.

Kar yağışı Bayburt’un Aydıntepe ilçesine bağlı Dumlu, Kavlatan, Günbuldu köyleri ile 2400 rakımlı Soğanlı Dağı'nın zirvesindeki yaylaları beyaz örtüyle kaplarken bazı bölgelerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

KARS'TA MEVSİMİN İLK KAR YAĞIŞI

Kars’ın yüksek kesimlerine de mevsimin ilk karı düştü. Hava sıcaklığının gece 6 dereceye kadar indiği kentte 24 Eylül gecesi Susuz ve Arpaçay ilçelerinin dağlarının zirveleri beyaza büründü. Kars’ta yüksek kesimlere kar yağmasıyla birlikte hava da hissedilir derecede soğudu. Kentte yağışlı ve soğuk havanın etkili olacağı bildirildi.

ULUDAĞ VE ERCİYES'E KAR DÜŞTÜ

Kış turizminin önemli merkezleri olan Uludağ ve Erciyes'e mevsimin ilk karı yağdı.

Hava sıcaklığının en yüksek 1, en düşük sıfırın altında 7 derece ölçüldüğü Uludağ'da kar yağışı etkili oldu. Zaman zaman etkili olan yağışın ilerleyen günlerde beklenmediği, hava sıcaklığının artacağının tahmin edildiği öğrenildi.

Erciyes Dağı'nda ise geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde başlayan kar yağışı tesislerin bazı bölümünü beyaza bürüdü. Kar kalınlığı bazı noktalarda 10 santime kadar ulaştı.

Bolu’ya kar yağdı Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi beyaza büründü.

Eylül ayında kar çilesi: Tipi yolları kapattı Ardahan'da kışın erken gelmesi üzerine, kar ve tipi sonucunda tırlar yolda kaldı.