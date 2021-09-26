Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) son gününde ziyaretçi akınına uğradı.
Festival kapsamında Konya 3. Ana Jet Üssü'nde görev yapan Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları, muhteşem bir gösteri yaptı. Büyük gurur yaşatan Türk Yıldızları, gökyüzünde ay yıldız çizdiler.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: TEKNOFEST'i uluslararası marka haline getireceğiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzdeki yıldan itibaren TEKNOFEST'i uluslararası bir marka haline getireceğiz. Başta Can Azerbaycan olmak üzere dost ve müttefik ülkelerde de düzenleyeceğiz" dedi.
TEKNOFEST’te DİHA heyecanı Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracının (DİHA) test uçuşu başarıyla yapıldı. DİHA’larda kullanılacak yerli motor ‘Baykuş’ta da son hazırlıklar tamam...
TEKNOFEST’te Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK nefes kesti TEKNOFEST tüm hızıyla sürüyor. İkinci gününde gösteri uçuşu yapan Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK TEKNOFES'e damga vurdu.