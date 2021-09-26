Türkiye Gazetesi

İstanbul Kadıköy'de bulunan 5 katlı bir binada saat 15.00 sıralarında korku dolu anlar yaşandı. Edinilen bilgiye göre, inşa tarihinin 1999 depremi öncesi olduğu belirtilen bir binanın 2. ve 3. katındaki dairelere ait balkonlarda çökme meydana geldi. Gürültü üzerine sokağa dökülen vatandaşlar, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Adrese gelen itfaiye ekipleri yıkılan balkondan arta kalan beton parçalarını demirlerinden ayırırken, sağlık ekipleri tedbir amaçlı bekledi. Çökme olayı yaşandığı esnada balkon ve apartman bahçesinde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önlerken, binada büyük çapta maddi hasar oluştu.

"İKİ BALKON YERİNDEN KOPMUŞ"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan bir mahalle sakini, "Büyük bir ses duyduk. Binanın iki balkonu yerinden kopmuş. İtfaiyeye haber verdik. Arkadaşlar molozları taşımaya başladı. Çok sağlam gürültü çıktı diyebilirim. Yaralı olmadığını duyduk. Bina biraz eskiydi. Sanırım deprem öncesi yapılan bir binaydı" diye konuştu.

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