Türkiye Gazetesi

Konyaaltı ilçesine bağlı Uncalı Mahallesi, 24. Cadde üzerinde park hâlinde duran bir aracın içinde sürücünün hareketsiz hâlde durduğunu görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekilper, sürücünün öldüğünü belirledi. Adının Çetin Gamsız (61) olduğu öğrenilen şahsın ablası, haberi alır almaz bölgeye geldi. Büyük üzüntü yaşayan kadını, çevredkiler sakinleştirmeye çalıştı. Ceset, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Gamsız'ın ölüm sebebi otopsi ile belli olacak.

Sedanur Şen'in ölümünün şüphelisine ikinci tutuklama İstanbul'da 24 yaşındaki Sedanur Şen'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Serdar Y., savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

Esra Hankulu'nun şüpheli ölümü ile ilgili yeni gelişme 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun evinde ölü olarak bulunmasının ardından, geceyi geçirdiği öğrenilen Ümitcan Uygun ile evde bulunan 2 kişinin kanında uyuşturucu tespit edildi. Olaya ilişkin son veriler Adli Tıp Kurumu ile paylaşıldı.

Bursa’da cami çeşmelerini çalan şüpheli tutuklandı Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde caminin musluk ve bataryaları çalan zanlı tutuklandı.