Türkiye Gazetesi

Haziran ayında Marmara Denizi'nde etkili olmaya başlayan müsilaj devasa boyutlara ulaşarak büyük bir çevre sorununa neden olmuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan Türkiye'nin en büyük deniz temizliği seferberliği ile müsilajın etkisi gözle görülür bir biçimde yüzeyden kaybolmuş, denizin dibindeki çalışmalara ise hız verilmişti.

Yaz aylarında adeta Türkiye'nin gündemine oturan müsilajın devam eden bir sorun olduğu uyarısında bulunan bilim adamları, tehlikenin sadece Marmara Denizi'ni değil, sahili olan tüm kentlerini kapsadığını belirterek, bir an önce önlem alınması gerektiğinin altını çiziyor.

Prof. Dr. Ayas, "Özellikle kapalı koy ve körfezlerde akıntı hızının düşük olduğu yerlerde ciddi riskler görüyoruz. Mutlaka kontrol altında tutulmalı" dedi

MERSİN'DE MÜSİLAJ RİSKİ

Mersin, 321 kilometrelik sahil şeridiyle müsilaj açısından riskli illerin başında geliyor. Özellikle deniz dibinde yapılan çalışmalar, Mersin’in batısında müsilaj olduğunu ortaya koydu. Şimdilik akıntının fazla olmadığı küçük koy ve körfezlerde görülen müsilajın, önlem alınmazsa tıpkı Marmara’daki gibi devasa boyutlara ulaşabileceği ve kentin büyük bir çevre sorunuyla karşı karşıya kalabileceği uyarıları yapılıyor.

"KAPALI KOY VE KÖRFEZLERDE MÜSİLAJ VAR"

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, müsilajın devam eden bir sorun olduğunu belirterek "Müsilaj, doğal deniz ekosistemi içerisinde özellikle planktonik canlı gruplarının belli şartlar bir araya geldiğinde sayılarını astronomik düzeyde arttırarak oluşturdukları doğal bir olgu. Bu, Mersin’de de oldu. Mersin sahillerinde kapalı koy ve körfezlerde, akıntı hızının düşük olduğu yerlerde biz müsilajı görüyoruz" dedi.

Marmara Denizi'nde müsilaj temizleme seferberliği 8 Haziran'da başlatılmıştı.

"TÜM KENTLERİ KAPSAYACAK BİR EYLEM PLANINA İHTİYAÇ VAR"

Mersin'de tespit edilen müsilajın Silifke ilçesi açıklarındaki Dana Adası ve Boğsak tarafındaki daha kapalı alanlarda olduğunu ifade eden Ayas, müsilajın Marmara'daki gibi büyük kütleler halinde oluşmasa bile özellikle uygun yerlerde ciddi problemlere yol açabileceğini dile getirdi.

Tüm sahil kentlerinin risk altında olduğunu belirten Prof. Dr. Ayas, önlem için ilgili tüm kurumlara çağrı yaparak, "Belediyeler ve bakanlığa bağlı yerel kurumların ve merkezi otoritenin bir bütün halinde tüm kentleri kapsayacak bir eylem planına ihtiyacı var, çünkü tarımsal üretim sahil kentlerimizde fazla; Antalya’da da öyle Mersin’de öyle. Bir sürü sebze meyve buralarda üretiliyor, çok yoğun tarımsal sular yüzey sularıyla denizlere taşınıyor. Yerleşimler çok fazla, yaz ayalarında sahil kentlerinde nüfus çok çok artıyor. Bu da çok büyük bir kirlilik yükü oluşturuyor. Denizin bunu taşıma kapasitesinin üzerine çıkabilecek bir durum var" ifadelerini kullandı.

Uzmanlardan müsilaj uyarısı: İlkbaharda yine gelecek Uzmanlar, Marmara ve Ege Denizi'nde etkisini gösteren ve kısa sürece önce yüzeydeki etkisini kaybeden müsilajın (deniz salyası), deniz suyu sıcaklığındaki artış ve kirlenmenin önüne geçilmemesi halinde İlkbahar aylarında yeniden ortaya çıkabileceğine dikkat çekti.

İstanbul sahilleri müsilajdan arındı! Yeni tehlike 'oksijen azlığı' Marmara Denizi'nde etkili olan ve İstanbul sahillerini adeta beyaza bürüyen müsilaj, yüzeydeki etkisi kaybetti. Denizin derinliklerinde devam eden müsilajı ortadan kaldırmak için çalışmalar sürerken, bilim adamları çok ciddi boyuta ulaşan oksijen azlığı probleminin yeni bir tehlike oluşturduğunu belirledi.

Müsilajdan arındırılan Tuzla'da denizde dalgıçların çay keyfi Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında Tuzla Belediyesi’nin de destekleri ile müsilajdan arındırılan Tuzla sahilinde dalgıçlar çay keyfi yaptı. Tuzla Belediyesi Dalgıçlık Kulübü üyeleri, denizin tadını doyasıya çıkardı.