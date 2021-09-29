Türkiye Gazetesi

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan titiz çalışmalar sonucunda durumundan şüphelenilen Y.A. ile N.Y. isimli şahıslar durdurularak arandı.

,Yapılan aramalarda şahıslar üzerinde 18 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sokak ortasında uyuşturucu satışına polis baskını Beyoğlu'nda sokak ortasında kuyruk oluşturarak uyuşturucu alışverişi yapan onlarca kişi cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik 60 ayrı adrese eş zamanlı operasyon başlattı.

Uyuşturucu satıcılarını çalışmayan saatleri ele verdi Levent’te kol saatinde sakladıkları uyuşturucuyu satan torbacılar, saatin çalışmadığını fark edince polis ekipleri tarafından yakalandı.