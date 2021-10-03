Türkiye Gazetesi

2014 yılında Sakarya'da dizindeki ağrılarla özel bir hastaneye başvuran evli ve iki çocuk babası inşaat ustası Ayhan İ.'ye omuriliğinin üst bölümünde fıtık oluştuğu ve ameliyat olması gerektiği söylendi. Ancak hasta ameliyatın olası riskleri ile ilgili ön bilgi verilmeden ertesi gün ameliyata alındı. İlk ameliyatı başarılı geçmeyen Ayhan İ., bir gün sonra acilen tekrardan ameliyata alındı. İki ameliyatın ardından belden aşağısını hissetmeyen Ayhan İ., doktorundan hayat boyu engelli kalacağını öğrendi.

FELÇ KALDIĞINI ÖĞRENDİ

Bu durumu kabullenemeyen Ayhan İ., bir süre fizik tedaviyi denedi ancak hiçbir olumlu ilerleme göremedi. Hasta bunun üzerine engelli kalmasında ihmali olduğunu düşündüğü özel hastaneye karşı hukuk mücadelesi başlattı. Avukat Özgür Eray Taş, 2017 yılında açılan davada hastanenin ameliyatın olası riskleri konusunda müvekkilini yasaya uygun bir şekilde bilgilendirmediğini ileri sürerek tazminat talebinde bulundu.

AMELİYATI YAPAN DOKTOR TANIK OLDU

Sakarya 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada, ameliyatı yapan doktor hastanenin tanığı olarak dinlendi. Ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan rapor istenildi. Adli Tıp Kurumu, olayın komplikasyon olduğu ve yapılan ameliyatta doktorun bir kusurunun bulunmadığını ancak hastanın ameliyattan önce olası riskler konusunda bilgilendirildiğine dair hazırlanması gereken aydınlatılmış onamın yasaya uygun olup olmadığının mahkemece değerlendirilmesinin uygun olacağını bildirdi. Bunun üzerine mahkemece Kocaeli Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı’ndan davaya konu olayda aydınlatılmış onam hususunun tıp kurallarına ve yasaya uygun olup olmadığının değerlendirilmesi istenildi.

HASTANE BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEDİ

Üniversitenin hazırladığı raporda, “Ameliyatın doğru yapıldığı ve olayın komplikasyon olduğu ancak ilk ameliyat için alınan aydınlatılmış rıza formunun ameliyatı yapacak olan doktor tarafından alınması gerekirken hastane personeli tarafından alınmış olunduğu, ameliyatı yapan doktorun gerçekleştirdiği ameliyat ile aydınlatılmış rıza belgesinde yapılacağı belirtilen ameliyatın farklı ameliyat olduğu, kitle ameliyatı yapıldığı ifade edilmesine rağmen herhangi bir patoloji raporunun bulunmadığı ve ikinci ameliyat için ise hiçbir aydınlatılmış rıza formunun hazırlanmadığı” belirtilerek, özel hastanenin ve doktorun hastayı bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmemiş olduğu ifade edilerek kusurlu olduğu değerlendirildi.

4.2 MİLYON LİRALIK TAZMİNAT

Hastanenin kusurlu olduğunun ortaya çıkması sonrasında mahkeme, özel hastanenin faizleri ile birlikte Ayhan İ.'ye tazminat ödemesine hükmetti. Özel hastanenin avukatları ise karara itiraz etti. Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkeme kararını davacı lehine düzelttikten sonra dosya Yargıtay'a gitti. Yüksek Mahkeme de kararı onadı. Kararın onanmasının ardından hastane ve sigorta şirketi Ayhan İ.'ye faiziyle birlikte 4.2 milyon lirayı bulan tazminatı ödedi.

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