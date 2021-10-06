Türkiye Gazetesi

Çerkezköy'de otomobiline hidrojen temizliği yaptırmak isteyen Gökhan Yılmaz, arkadaşının tavisyesiyle bir firma ile görüştü. İşlem sonrası aracını çalıştıran Yılmaz otomobilden gelene seslerle şaşkına döndü. Aracında 15 bin ile 20 bin lira arasında hasar meydana gelen talihsiz adam yanlış işlem yapıldığını iddia etti.

KENDİSİNİ ASTSUBAY OLARAK TANITTI

Seyyar bir firma ile görüştüğünü söyleyen Yılmaz, “18 Eylül tarihinde arkadaş önerisiyle aracımı seyyar bir mobil bayiye verdim. Kendisini bize emekli astsubay olarak tanıttı. Araca bakım yaptı. Bakım yaparken 5 bin devire kadar zorladı. Sonrasında araçtan sesler gelmeye başladı. Motorda hasar meydana gelmiş. Aşağı yukarı 15-20 bin lira masraf çıktı. Sonrasında bizden rapor istedi, bilirkişi raporu. Süreç başladı şimdi. Ben ilgili yerlere şikayetlerimde bulundum. Kimse sorumluluk almadı. Bir arkadaş referans olmuştu buna. 5 bin devir zorlayınca motorda ciddi hasar oluştu” dedi.

5 bin devirde zorlanan araçta 20 bin lira hasar meydana geldi.

ARAÇTA CİDDİ HASAR OLUŞTU

Öte yandan araç tamircisi Cem Çağlar da araçta yapılan tespitlerde yatak boşaltma arızası olduğundan dolayı ciddi bir hasar oluştuğunu ifade ederek, “Hidrojen temizliği esnasında yatak boşaltma yapmış. O arkadaşlar kendileri ile alakaları olmadığını söylemiş. Şu an yatak boşalttığı için araçta ciddi bir ses var. Tespitlerimizi yaptık, aracı tamir etmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Hidrojenle motor kurum temizliği yakıtta tasarruf sağladığı için son dönemlerde sıklıkla tercih ediliyordu.

Hyundai hidrojen teknolojisine yatırımlarını arttırıyor Hyundai Motor Company, hidrojen yakıt hücreli araçlar için altyapı çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Covid-19 enerji sektörünün rotasını karbondan hidrojene çevirecek Hidrojen Teknolojileri Derneği Başkanı Dinçer, "Covid-19 salgını sayesinde, hidrojenin bir yakıt ve enerji taşıyıcısı olarak değerlendirilmesi hızlanacak. Fosil kaynaklardan kademeli olarak uzaklaşılacak." dedi.

Yerli otomobil hem elektrikli hem hidrojenli olsun Türkiye, enerjide dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak için yenilenebilir kaynaklar başta olmak üzere içinde nükleerin de olduğu birçok alternatif kaynağı art arda devreye almayı sürdürüyor. Bu kapsamda en son Enerji Bakanı Fatih Dönmez, yerli kömürden ‘hidrojen’ üretilip araçlarda yakıt olarak kullanılacağını, doğalgaz hatlarına 2021’de yüzde 20 hidrojen verileceğini söyledi.