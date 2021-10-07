Türkiye Gazetesi

Aksaray - Nevşehir Karayolu Çağlayan köyü mevkiinde kaza meydana geldi. Nevşehir istikametinden Aksaray istikametine seyreden Çağrı B. (45) idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Takla atan otomobil tarlaya düşerken, kazada sürücü yaralandı.

112 YE HABER VERİLDİ

Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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