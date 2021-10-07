Türkiye Gazetesi

Haliliye ilçesinin Ahmet Erseven Mahallesi'ndeki bir fırının sahibi İsmail Ulusoy (50), kiracısını çıkarmak için dükkâna gitti. Burada taraflar arasında tartışma yaşandı. İddiaya göre öfkelenen kiracı M.O, tabancayla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Ulusoy, kaldırıldığı hastanede öldü. Cinayet sonrası dükkândaki beş kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, bugün adliyeye sevk edildi. Tetiğe çektiği ileri sürülen M.O. ile oğlu B.O. tutuklanırken diğerleriadli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.