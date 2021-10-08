Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; yarın Ege ve Marmara bölgelerinde hava yağışlı geçecek. Yurdun iç kesimlerinde sıcak havanın hakimiyetnin artması beklenirken, batı kesimlerinde ise yağış etkisini gösterecek.

KUZEY EGE'DE FIRTINAMSI RÜZGAR UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre, yarın Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara Bölgesi (Bilecik hariç) ile İzmir, Manisa ve Aydın çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak bekleniyor.

Denizlerde ise Kuzey Ege'nin kuzeyinde fırtınamsı rüzgar tahmin ediliyor.

Önümüzdeki ilk üç güne dikkat! Meteoroloji duyurdu: Sıcak hava geri dönüyor Meteorolojinin açıkladığı verilere göre, yurdun güney ve iç kesimlerinde sıcaklık yeniden artacak. Söz konusu sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde olacak.