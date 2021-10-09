Türkiye Gazetesi

İstanbul'da D-100 kara yolu Kozyatağı 5 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada 4 kişi yaralandı.

5 aracın karıştığı kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken, yaralananlar ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.



Kaza sonrası araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı

YAĞMUR NEDENİYLE DURAMADILAR

Kazanın görgü tanıklarından Emin Aksu, “Aracımla otoyol üzerinde seyir halindeydik. Yağmur bir anda bastırdı. Motosiklet önce bariyere vurdu, üzerindekiler de savruldu. Emniyet şeridine yanaştım. Arkadaşları yolun içinden çekelim istedik, araçlar süratli geliyordu. Bir ticari taksi de bize yardım etmek için durdu. O sırada arkadan gelen bir araç önce ticari taksiye sonra benim arabama vurdu. Ambulanslar hemen geldi, ilk müdahaleyi yaptılar.” dedi.

Otoyolda trafik akışı bir süre kapatılırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

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