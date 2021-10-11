Türkiye Gazetesi

Kız arkadaşı olduğunu öne sürdüğü Samira Lkhadir’i, kendisini aldattığı iddiasıyla bıçaklayan ve bıçağın sırtında kalmasıyla yeni bir bıçak alıp bıçaklamaya devam eden sanık Majed Saeb Alshaıkh, tutuklu sanık müebbet hapis cezasıyla yargılandığı davada hakim karşısına çıkarak, "Ben kendisiyle evlenmek istiyordum, evlenmek istediğime dair şahitlerim de vardır. Bir hata oldu, kendisini öldürdüm. Her şey çok iyi gidiyordu. Olay bir anda gerçekleşti, ben yanlış yolda yürüdüm ve hata yaptığımı sonradan fark ettim. Samira bana ihanet etmişti. Şu anda yakınlarının yanında konuşmaya zorlanıyorum’’ dedi.

“O ANDA OLAY GERÇEKLEŞTİ”

Mahkeme başkanı, maktulün müşteki yakınlarını salondan çıkararak, sanığın savunmasını almaya devam etti. Savunmasının devamında maktulün parası olmadığı için kendisine ev tuttuğunu söyleyen sanık, "Zamanla değişmeye başlamıştı. Boynunda iz gördüm. Ben bu izi görmeden önce telefonda biriyle konuştuğunu duydum. Arkadaşıymış. Bana, ‘Irak’tan arkadaşım sigara getirdi, onu almaya gideceğim’ dedi. Sigarayı almaya çıkacakken de izi sordum. O da, ‘senden’ dedi. Bir haftadır yakınlaşmadığımızı söyledim. O anda olay gerçekleşti’’ ifadelerini kullanarak arkadaşının inanmaması üzerine videoyu çektiğini söyledi.

“KIZIMI ÖLDÜRÜP TEŞHİR ETTİ”

Maktul Samira Lkhadır’ın müşteki kız kardeşi Layla Lkhadır, sanığın yalan söylediğini beyan ederek, "15 gündür tanışmışlar, daha önceye dayalı bir tanışıklıkları yok. Asla bize evlilikle ilgili bir şey söylemedi’’ ifadelerini kullanırken, maktulün müşteki babası ise ‘’Kızımı öldürüp, cesedini teşhir etti. Bu kişi bütün insanlığı öldürmüştür. Kızımı ne hakla öldürdü. Ne hakla kızımın kendisine ihanet etiğinden bahsediyor. Kızımın küçük oğluna, annesinin öldüğünü söyleyemiyoruz, hasta olduğunu söylüyoruz. Kızımın yaşam hakkı vardı’’ diyerek sanığın en ağır cezayı almasını istedi.

MÜEBBET HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devam etmesini istedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Majed Saeb Alshaıkh hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası talep edildi.

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