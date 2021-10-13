Türkiye Gazetesi

2014 senesinde dünyanın en uzun genci seçilen Rümeysa Gelgi, şimdi de 2 metre 15 santimlik boyuyla dünyanın en uzun kadını olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan Gelgi, henüz bebekken bir tür büyüme bozukluğu olan Weaver sendromuna yakalanarak aşırı uzamaya başlamıştı. 2014 yılında Guinness Rekorlar Kitabı’na dünyanın en uzun genci olarak adını yazdıran Gelgi, 24 yaşında da dünyanın en uzun kadını olarak kayıtlara geçti.

"HER DEZAVANTAJ AVANTAJA ÇEVRİLEBİLİR"

Rekor haberi için çok mutlu olduğunu söyleyen 24 yaşındaki Gelgi, “Her dezavantaj avantaja çevrilebilir. Kendinizi olduğunuz gibi kabul edin. Potansiyelinizin farkında olun ve onu en iyi şekilde değerlendirin” tavsiyesinde bulundu.

"RÜMEYSA’YI YENİDEN KAYDETMEK BİZİM İÇİN ONURDUR"

Guinness Rekorlar Kitabı editörü Craig Glenday da, “Rümeysa’yı yeniden kitaba kaydetmek bizim için onurdur. Onun boyun eğmez karakteri son derece ilham verici. Yaşayan en uzun kadın kategorisi çok sık el değiştiren bir kategori değil, bu yüzden bu haberi dünyayla paylaşmaktan heyecan duyuyorum” dedi.

DÜNYANIN EN UZUN İNSANLARI TÜRKLER

Tekerlekli sandalye kullanan Gelgi, yürüteç yardımıyla yürüyor. Gelgi’yle birlikte dünyanın hem kadınlarda hem erkeklerde en uzunları Türkler oldu.

En uzun erkek rekoru da 2 metre 51 santim uzunluğundaki boyuyla Sultan Kösen’de. Şimdiye kadar görülmüş en uzun kadın ise 1982 yılında hayatını kaybeden 2 metre 46 santimetre boyundaki Çinli Zeng Cinlian oldu.

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