Türkiye Gazetesi

Samsun'da ailesine hukuk okuduğunu ve savcı olduğunu söyleyen genç uydurduğu yalana kendisini fazla kaptırınca yakayı ele verdi.

4 YIL BOYUNCA AİLESİNDEN PARA ALDI

Çarşamba ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki K.G., ailesine İstanbul'da özel bir üniversitenin hukuk fakültesini kazandığını ve yıllık ücretin 15 bin lira olduğunu söyledi. Çocuklarının yalanını farkedemeyen aile de K.G.'ye 4 yıl boyunca para gönderdi.

Yıllarca hukuk fakültesini okumuş gibi İstanbul'da ailesinin gönderdiği parayı yiyerek yaşayan K.G. hukuk fakültesini bitirip savcı olduğunu da söyleyerek ailesini kandırmaya devam etti.

KENDİSİNE SAHTE KİMLİK YAPTI

Aile savcı sandıkları oğullarına araba alırken, K.G.'de yalanını desteklemek için kendisine sahte savcı kimliği yaptı.

K.G.'nin yalanı ise kız arkadaşının bir iş sorununu çözmek üzere Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne gitmesiyle ortaya çıktı.

Kız arkadaşının sıkıntısını çözmek isteyen K.G. kendisini savcı olarak tanıtıp sahte savcı kimliği gösterince, kurumun avukatı kendisinden şüphelenip durumu polise bildirdi.

GERÇEĞİ ÖĞRENEN AİLE ŞOK OLDU

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan K.G.'nin üniversite sınavını hiç kazanamadığı, hukuk fakültesini okumayıp savcı olmadığını öğrenen ailesi büyük şok yaşadı. Suçunu itiraf eden K.G. mahkemece "resmi belgede sahtecilik" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

TUTUKLANDI

K.G.'nin ifadesinde "Herhangi bir üniversiteyi kazanamadım. Aileme İstanbul'da özel bir üniversitenin hukuk fakültesini kazandığımı ve yıllık da 15 bin lira ücret istendiğini söyledim. Ailem bana rıza gösterdi. Ben de İstanbul'a gidip bir arkadaşımın yanında 4 yıl kaldım. Geçimimi ailemin gönderdiği paradan karşıladım. Samsun'a dönünce aileme hakimlik savcılık sınavını kazandığımı ve stajımı da Samsun'da yaptığımı söyledim. Onlar da bana bir belge göstermemi söylediler. Ben de onları inandırmak için internetten savcılık kimliğini araştırdım ve kendime kimlik yaptım. Bu kimliği hiçbir yerde kullanmadım ve kimseyi de dolandırmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.

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