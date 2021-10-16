Türkiye Gazetesi

Adana'da gasp, hırsızlık, yağma ve aşk vaadiyle dolandırıcılık suçlarına karıştığı öne sürülen 'cono aşireti'ne Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından helikopter destekli operasyon düzenlendi.

Şafak vakti düzenlenen operasyonda özel harekat timleri söz konusu şüphelilerin evlerine koçbaşıyla kapıları kırarak girdi. Kelepçe takılarak etkisiz hale getirilen şüpheliler gözaltına alındı.

Söz konusu şüphelilerin evlerinde arama çalışmaları yapılırken özel harekat timleri mahallede uzun namlulu silahlarla yoğun güvenlik önlemi aldı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Casusluk operasyonu kapsamında yakalanan 6 kişinin gözaltı süresi uzadı Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve emniyet ekipleri tarafından İstanbul ve Antalya’da gerçekleştirilen operasyonda ‘casuslukla' suçlanan 6 yabancı uyruklu zanlı hakim karşısına çıkmayı bekliyor.

16 ilde terör operasyonu! 126 kişi hakkında gözaltı kararı İstanbul merkezli 16 ilde terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda 126 şüpheli hakkında gözaltı verildi.