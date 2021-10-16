Türkiye Gazetesi

Sonbaharla birlikte Uludağ'ın eteklerinde yeşilden sarı, kahverengi ve kırmızının farklı tonlarına dönen ağaç yapraklarının oluşturduğu renk cümbüşü, kara yolunu kullanan ziyaretçiler için de keyifli bir güzergah sunuyor.





1961'de Milli Park ilan edilen Uludağ, çok farklı türdeki ağaçları barındırıyor.





Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyen günübirlikçiler ise yüksek rakımda çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanlara girerek doğayla iç içe vakit geçiriyor.

TEPEDEN SONBAHAR MANZARASI

Uludağ'a gelenlerin ilk uğrak noktalarından biri de seyir tepesi "Bakacak" bölgesi oluyor.

Bursa'yı yaklaşık 2 bin metreden gören tepede, sonbaharın renkleriyle şehrin görüntüsü de eşsiz manzaralar sunuyor.



Herkes 3 gündür onu Uludağ'da arıyordu... 53 saat sonra ortaya çıktı Gülefer Boynukısa, Bursa Uludağ'da kayboldu. Ekipler, onu kaybolduğu yerde ararken o bambaşka bir yerde çıktı.

Uludağ’da odun toplamak için ormana giren yaşlı kadın kayboldu Bursa Uludağ’da ailesiyle birlikte pikniğe gelen yaşlı kadın kayboldu. 100 kişilik arama kurtarma ekibi yaşlı kadını arıyor.