Türkiye Gazetesi

İstanbul Pendik’te yaşayan 12 yaşındaki Ahmet Emin Demirkıran dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi’nin çocukken keşfedilmesini sağlayan tenis topunu 120 kez sektirme rekorunu geçerek, tenis topunu 123 kez sektirmeyi başardı. Çevresindekilerin ‘Yerli Messi’ dedikleri futbolla yatıp kalkan Ahmet Emin, henüz ortaokulda okuyor. Hayalinin Fenerbahçe Spor Kulübü'nde oynamak olduğunu söyleyen Ahmet Emin, Messi'nin tenis topunu sektirdiği videoyu izleyip etkilendikten sonra bu rekoru denemeye karar verdiğini anlattı.

“MESSİ’NİN REKORUNU KIRDIM”

Dünyanın en iyi futbolcularından birisi olarak bilinen Lionel Messi'nin rekorunu kırmayı başardığını ifade eden Ahmet Emin, kağıt ve çoraplardan kendi imkanlarıyla top yapıp her an futbol oynamaya hazır olduğunu belirtti. 'Yerli Messi' olarak anılmaktan gurur duyan Ahmet Emin Demirkıran, "İnternette Messi'nin hayat hikayesinin videosunu izliyordum. Tenis topuyla denemelere çağrıldığını gördüm. 5 gün içinde 123 yaptım. Daha sonra Messi'nin rekorunu kırdım ve 123 yaptım. Genellikle evin içinde bile olsa sürekli futbol oynuyorum. Herhangi bir şey yaparken, video izlerken dışarıya çıkıp sürekli futbol oynuyorum 3-5 saat" dedi.

“ONDAN DAHA İYİ BİR FUTBOLCU OLMAK İSTİYORUM”

Sürekli antrenman yaptığını belirten Ahmet Emin, "İleride çok büyük bir futbolcu olmak istiyorum, bunun için de çalışıyorum. Örnek aldığım kişiler Messi, Mesut Özil ve Alex. Messi de 13 yaşındayken keşfedildiğinde kasette tenis topunu 120 kez sektirmiş ve bu şekilde keşfedilip Barcelona'nın denemelerine çağrılmış. Ben de onun gibi bir futbolcu olmak, ondan daha iyi bir futbolcu olmak istiyorum. Bana oynarken genelde 'Messi' diye sesleniyorlar. Bizim okulda top oynamamız yasak, kızıyorlar normalde fakat biz kağıttan top yapıyoruz ama onu da alıyorlar ama biz her gün yapıyoruz.” dedi.

Barcelona başkanından çarpıcı Messi açıklaması: Taraftarlardan tepki aldı Yaz transfer döneminde Lionel Messi’nin Barcelona’dan ayrılıp Paris Saint-Germain’e transfer olması herkesi şaşırtmıştı. Yaşanan ayrılık Katalan ekibinde kriz etkisi oluştururken, başkan Laporta'nın yeni açıklaması taraftarları kızdırdı. Laporta, Messi’nin parayı seçtiğini ima ederek, “Messi'nin para almadan bile oynayabileceğini düşünüyordum ama ayrılmayı seçti. Her şeye rağmen ona kızamıyorum, onu seviyorum" dedi.