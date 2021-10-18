Türkiye Gazetesi

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "silah ticareti yapmak" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçları kapsamında, Artuklu, Midyat ve Savur ilçelerinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekipler, operasyonda 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 4 tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 7 şarjör ve 132 fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan 7'si tutuklandı, 4'ü ise serbest bırakıldı.



Tabanca merakı öğretmeni silah kaçakçısı yaptı Adana’da yapılan operasyonda silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülerek tutuklanan ilkokul öğretmeninin tabancaya meraklı olduğu için Hatay’da tabanca yapımına başladığı daha sonra ise çeteyle tanışıp onlar için silah yaparak kara ortak olduğu iddia edildi



Polis, liderinin öğretmen olduğu silah kaçakçılığı çetesini çökertti Adana polisi liderliğini öğretmenin yaptığı ve Türkiye genelinde silah satan kaçakçılık çetesini çökertirken aralarında öğretmenin de bulunduğu 4 zanlı tutuklandı.