Türkiye Gazetesi

Aydın Kuşadası’nda dün yaşanan bir olay bütün Türkiye’yi derinden sarstı. Kuşadası Endüstri Meslek Lisesinde öğrenim gören 16 yaşındaki B.S. ile Z.K. arasında pet şişe atılması yüzünden tartışma çıktı. “Okul çıkışında görüşürüz” diyen ikili, birbirini düelloya davet etti.

DİĞER ÖĞRENCİLERLE BİRLİKTE KAÇTI

Son ders zilinin çalmasıyla birlikte öğrenciler belirledikleri parkta buluştu. Sınıf arkadaşları da onların kavgasını seyretmek için peşlerinden gitti. Ardından çember kuruldu, dövüş arenası oluşturuldu. İki öğrenci, bıçak ve muşta ile dövüştü. Z.K, B.S.'yi karnından ve kalbinden bıçakladı. Ağır yaralanan B.S., düştüğü yerden kalkamadı. Kendisi de yaralanan Z.K ise diğer öğrenciler ile birlikte kaçtı.

Gencin yerde kanlar içinde yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, B.S’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Maktulün cansız bedeni morga kaldırıldı. Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatırken Z.K. güvenlik güçleri tarafından aranıyor.

Nevşehir'de öğrenci taşıyan otobüsler kaza yaptı: 44 yaralı Nevşehir'de öğrencileri taşıyan iki otobüs kaza yaptı. Araçlarda bulunan 44 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da, zehirlenen öğrenciler hastaneye kaldırıldı Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl beldesinde taşımalı eğitim gören 9 öğrenci, yediklerinden zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.