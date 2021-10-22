Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde öğretmenlik yapan Fatih Açıkgöz, sosyal medya üzerinden yaptığı çağrılarla yardım topluyor. Ardından yanına meslektaşlarını alıp kendi aracıyla yola çıkıyor. Öğretmenler köy köy gezerek, öğrencileri giydiriyor.

Şu ana kadar 18 bin öğrenciye mont, 10 bin öğrenciye de bot dağıtan Açıkgöz “Yardım faaliyetlerime ilk olarak 2015 yılında Şırnak’ta başladım. Suriye dâhil birçok bölgede öğrencilere mont, bot, yardım kolisi, kıyafet dağıttık. Ayrıca 15 engelli öğrenciye akülü tekerlekli sandalye ulaştırdık. Birçok köyde kütüphane kurulumu da yaptık. Öğrencilerin tebessümü içimizi ısıtıyor” diye konuştu.

3 yaşındaki çocuğunun başında tümör çıkan annenin yardım çığlıkları Ümraniye’de baş dönmesi şikayeti ile hastaneye götürülen 3 yaşındaki Arif Kahraman’ın başında, beyin büyüklüğünde tümör olduğu tespit edildi. 10 aydır yaşam mücadelesi veren 3 yaşındaki çocuğun acılı annesi ise yetkililerden yardım istedi.

MEB'den her ay öğrencilere yardımcı kitap desteği Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) hem öğretmen hem de öğrencilere uzaktan eğitimdeki öğrenme kayıplarını telafi etmek her ay kaynak kitap desteği verileceğini duyurdu.