Türkiye Gazetesi

Sivas'ın Zara ilçesinde balık tutmaya giden vatandaşlar şoku yaşadı. Kızılırmak kenarına ulaşan vatandaşlar, birden kıyı kenarında cansız yatan bir vatandaş gördü. Hep-men sağlık ekiplerini arayn vatandaşlar talihsiz şahsın öldüğünü anladı.

CESEDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Kızılırmak nehrine balık tutmak için giden vatandaşlar, ırmak kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, adının Ertuğrul Mamalı (56) olduğunu belirledikleri kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Mamalı'nın cenazesi, incelenin ardından otopsi yapılmak üzere Zara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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