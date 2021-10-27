Türkiye Gazetesi

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Sotheby's Müzayede Evi’nde İslam Dünyası, Hint Sanatları ve Hassas Kilimler müzayedesi düzenlendi. Müzayedede yüzlerce eser satışa sunuldu. En çok ilgi gören eserlerden biri ise Hürrem Sultan Portresi oldu. 100 ila 150 bin pound değerinde paha biçilmesinin ardından 126 bin pounda alıcı buldu.



Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi Hürrem Sultan'ı tasvir eden eserin açıklamasında, Hürrem Sultan için Osmanlı tarihindeki en güçlü kadınlardan biri olduğu ifadelerine yer verildi. Portrenin, 16. yüzyılın sonu 17. yüzyılın başlarına ait olduğu aktarıldı.



KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN HAN'IN PORTRESİ DE SATILDI

Müzayede ayrıca 17. yüzyıldan kalma Kanuni Sultan Süleyman Han Portresi 11 bin 340, 17. yüzyıldan kalma Mihrimah Sultan Portresi de 17 bin 640 pounda satıldı. Türkiye'de yapılan ve 1500'lü yıllardan kalma seramik eserlerde sergilendi.



EN DEĞERLİ ESER 86 MİLYON TL

Toplamda 183 değerli eserin satışa sunulduğu müzayedede en yüksek fiyata satılan eser ise, 1275 yılından kalma gümüş ve altın işlemeli pirinç şamdan oldu. 2 ila 3 milyon pound değerinde paha biçilen şamdan 6 milyon 632 bin 400 pounda (86 milyon TL) satıldı.