Edirne’nin Şükrüpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre park halindeki açık kasa kamyonetten dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede aracın motor bölümünden alevlerin çıkması sonrası İtfaiye ekiplerine haber verildi.
Olay yerine gelen ekipler çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Yangının motor kısmından şase yapmış olabileceği belirtildi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa’da bir tekstil fabrikasında yangın çıktı Bursa'da bir tekstil fabrikasında meydana gelen yangın çevredekileri korkuttu. İhbar üzerine gelen ekiplerin müdahalesi ile ile yangın söndürüldü.
Bağcılar’da 4 katlı binada korkutan yangın Bağcılar’da 4 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. Dumandan etkilenen dairedeki 3 kişi hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.