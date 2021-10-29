Esenyurt'ta ambalaj fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. Osmangazi Mahallesi Genç Osman Caddesi'nde, ambalaj üretimi yapan 2 katlı fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
FABRİKADA MAHSUR KALANLAR VAR
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Öte yandan fabrikada mahsur kalanların da olduğu öğrenildi.
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Esenyurt'ta bir fabrikada yangın çıktı, mahsur kalanlar var
Esenyurt'ta bir ambalaj fabrikasında yangın çıktı, çok sayıda ekibin müdahalesi devam ediyor.
Esenyurt'ta ambalaj fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. Osmangazi Mahallesi Genç Osman Caddesi'nde, ambalaj üretimi yapan 2 katlı fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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