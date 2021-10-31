Türkiye Gazetesi

Burdur'da feci bir kaza meydana geldi. Otomobil iş makinasına çarptı, kazada ölü ve yaralılar var. Fransız vatandaşı Elodie Cecile (31) yönetimindeki BZ-317-XD plakalı otomobil, Fethiye-Burdur kara yolu Karaçal köyü mevkisinde Ali Kaya (22) idaresindeki iş makinasına çarptı.

Kazada, sürücü Cecile ile yanında bulunan Ülfet Altıntaş (95), Mael Süleyman Onur (6), Ayşe Onur (7), İlhan Nihat Pascal Onur ile iş makinası sürücü A.K. yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ülfet Altıntaş, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hafif yaralanan iş makinası sürücü A.K. ambulanstaki tedavisinin ardından gözaltına alındı.



İzmir'de feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı İzmir-Ödemiş yolunda iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada karı koca ile yanlarındaki bir kişi öldü. Yaralı 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı.



Kütahya'da feci kaza: 1 ölü Kütahya-Eskişehir yolunda meydana gelen feci kazada hafif ticari araç bisikletle çarpıştı. Kazada bisiklet sürücüsü hayatını kaybederken araçta bulunanlardan biri de yaralandı.