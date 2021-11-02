Türkiye Gazetesi

15 yıl önce Safranbolu’dan getirdiği bir safran soğanıyla başladığı üretimini sürdüren Ali Gök, yılda sadece 40 gün boyunca çiçek açan safranın meşakkatli bir hasadı olduğunu söyledi.

ÇİÇEĞİN SAFRANDAN AYRILMASI GECELERCE SÜRÜYOR

Gök, "Safran hasadımız başladı. Elimizdeki safranlar çıktı şimdi hasadını yapıyoruz. Bir soğan getirdim ve ikinci sene 10 tane oldu şimdi 3 dönüm arazide ekiyorum. 3 dönümden 800 grama kadar hasat yapıyoruz. Gramı 50 TL’den gidiyor. Biraz pazar sıkıntım var. Altın neyse, safran odur. Hasat kasımın ilk haftası başlar ve 40 gün devam eder. Çok şifalı bereketli bir o kadar hasadı zor bir ürün. Çiçeğin içindeki kırmızı telleri tek tek gecelere kadar ayırıyoruz" dedi.

Çiçeğin kırmızı ince uzun dalları ayrılarak safran elde ediliyor.

İLAÇ YAPIMINDA KULLANILIYOR

Türkiye geneli tüm üretimde 5 kilo safranın çok zor şekilde çıkarıldığını, İtalya ve Avrupa’nın gözdesi olan ürünün yurt dışında ilaç sanayinde kullanıldığını anlatan Ali Gök, safranın çayının yapıldığını, yemeklere kullanıldığını ve aktarda tıbbı bitki olarak satıldığını kaydetti.

İlaçtan, kozmetiğe kadar pek çok alanda kullanılan safran yemeklerde de görüntü ve lezzet için tercih ediliyor.

1 Kasım ile çiçek açmaya başlayan safran çiçeklerinin 40 gün boyunca her gün çiçek açarak hasat yapıldığını kaydeden Ali Gök, safran bitkisini yurt dışına ihraç etmek için yetkililerden de destek beklediğini söyledi.

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