Türkiye Gazetesi

Afyonkarahisar'da biten evlilik, eski dünür olan iki ailenin de arasındaki bütün bağları kopardı.Çocukları görme sebeiyle gerilen ipler, silahlı kavganın çıkmasına sebep oldu. Kavga sebebiyle ölü ve yaralıların olduğu bilgisi verildi.

OLAY YERİNDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Olay, merkeze bağlı Çıkrık beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, boşanan çift arasında çocuk görme olayından kaynaklandığı öne sürülen tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda İsmail K., eski dünürlerinin aracına kurşun yağdırdı. Otomobil içerisindeki 5 kişi silahlı vuruldu. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hanife ve Mevlüt Mercan ile Hanife ve Şefika Mutlu hayatını kaybederken, Yusuf Mercan ise ağır yaralandı. Olayın yaşandığı bölgede güvenlik güçlerinin incelemeleri devam ederken, olaydan sonra kaçan İsmail K.'yı yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.



HASTANEYE ÇEVİK KUVVET EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ

Olayın ardından silahlı kavgada yaralananlar Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Ekipleri hastanelerin acil servis girişlerinde yoğun güvenlik önlemleri alırken, ekipler hastaneye giriş ve çıkışları kontrollü bir şekilde sağlıyor.

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