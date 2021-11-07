Türkiye Gazetesi

Yaklaşık 10 yıldır karaciğer rahatsızlığı ile mücadele eden ve son 2 yıldır rahatsızlığı giderek artarak karaciğer yetmezliği tanısı konan 37 yaşındaki Emine Dur eşi Kemal Dur’un karaciğerini kendisine vermesi ile sağlığına kavuştu. Eşine karaciğerini verebilmesi için zayıflaması gerektiği söylenen Kemal Dur hastane koridorlarında evde bulduğu her yerde spor yaparak 15 kilo verdi. Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavi gören Emine Dur, Prof. Dr. Erdal Birol Bostancı ve ekibi tarafından başarıyla gerçekleştirilen ameliyat sonrası sağlığına kavuştu.

DOKTORLAR VE EŞİM SAYESİNDE SAĞLIĞIMA KAVUŞTUM

Emine Dur, “Bana karaciğer rahatsızlığı tanısı 10 yıl önce konulmuştu. 1 yıl önce de çok rahatsızlandım, mide bulantılarım, kusma şikayetlerim artmaya ve zayıflamaya başladım” diyen Emine Dur, “Eşime de çok teşekkür ediyorum. Benim için diyete girdi, spor yaptı, zayıfladı. Bu süreçte hastanede hep refakatçı olarak kaldı. Doktorlarımızın ve eşimin sayesinde sağlığıma kavuştum” şeklinde konuştu.

HASTANE KORİDORLARINDA SPOR YAPTI

Kemal Dur “Biz bu hastaneye mayıs ayının sonunda gelmiştik ve hareketli bir süreç olduğu için zaten bir zayıflama başlamıştı. Daha sonradan nakil işinin benden olacağını öğrenince biraz kilo vermem gerektiğini söylemişlerdi hocalarımız. Hastanede kaldığım sürede bizim hastanemizin koridorları maşallah çok geniş, koridorlarda spor yaptım. Hastanede olsun, evde olsun, her yerde spor yaptım. Spor yapmayı da pek bilmiyordum, televizyonu açtım, oradan da hareketleri öğrendim yaptım. Şu an çok mutluyuz, huzurluyuz. Allah kimseye bu sıkıntıları yaşatmasın diyelim.”

Alman gelin kayınpederine karaciğerini verdi 30 yıldır Almanya’da yaşayan Erol Ertem’e, son dönem karaciğer yetmezliği sebebiyle karaciğer nakli yapılması gerekiyordu. Operasyonun Almanya’da yapılamayacağı söylendi. Türkiye’ye gelen Ertem, gelininden aldığı karaciğerle sağlığına kavuştu.