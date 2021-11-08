Esenler Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Esenler’de bulunan bir depoda kaçak alkol ve parfüm üretilip piyasaya sürüldüğü ihbarı aldığı gibi harekete geçti. Ekipler olaya ilişkin yaptığı çalışmalar kapsamında önceden Giyimkent'te bulunan adresi belirledi.
Yapılan baskında 1,5 ton kaçak alkol ve 3 milyon TL değerinde parfüm ele geçirildi.
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İstanbul'da operasyon, tonlarca kaçak alkol ve parfüm ele geçirildi
08.11.2021 - 00:02 | Son Güncelleme: 08.11.2021 - 00:14
Türkiye Gazetesi
İstanbul Esenler’de polis, kaçak alkol ve parfüm üreten şebekeye baskın düzenledi. Operasyonda tonlarca kaçak alkol ve parfüm ele geçirildi.
Esenler Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Esenler’de bulunan bir depoda kaçak alkol ve parfüm üretilip piyasaya sürüldüğü ihbarı aldığı gibi harekete geçti. Ekipler olaya ilişkin yaptığı çalışmalar kapsamında önceden Giyimkent'te bulunan adresi belirledi.
Etiketler : kaçak,parfüm,haberler,
809209 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/809209.aspx
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