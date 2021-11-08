Esenler Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Esenler’de bulunan bir depoda kaçak alkol ve parfüm üretilip piyasaya sürüldüğü ihbarı aldığı gibi harekete geçti. Ekipler olaya ilişkin yaptığı çalışmalar kapsamında önceden Giyimkent'te bulunan adresi belirledi.

Yapılan baskında 1,5 ton kaçak alkol ve 3 milyon TL değerinde parfüm ele geçirildi. 

Mardin'de kaçakçılara operasyon, 23 gözaltı var Mardin'de kaçakçılara operasyon, 23 gözaltı var Mardin'in Artuklu ilçesinde gerçekleşen operasyonda durdurulan bir otobüste kaçakçılık yaptıkları iddiasıyla 23 şüpheli gözaltına alındı.

Tokat'ta 750 litre kaçak içki ele geçirildi Tokat'ta 750 litre kaçak içki ele geçirildi Tokat'ta jandarma ihbar üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda 750 litre kaçak içki ele geçirildi.