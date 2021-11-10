Türkiye Gazetesi

25 yıldır bıçak ustalığı yapan ve geliştirdiği bıçaklar ile Guinness Rekorlar kitabına aday gösterilen “Şirin baba” lakaplı Erdoğan Güzel’den kötü haber geldi. Bıçak ustası gözlerinde yaşadığı sağlık problemi yüzünden mesleğini yapamaz hale geldi.

GUİNNESS REKORLAR KİTABINA ADAY

Yaptığı Dünyanın en küçük bıçakları ile adından söz ettiren ve Guinness Rekorlar kitabına aday olan Güzel’in minik bıçak merakı gözlerinin bozulmasına neden oldu.

YÜZDE 50 ORANDA GÖREMİYOR

Uzun zamandır 1.5 santim uzunluğunda bıçaklar üreten Güzel, yüzde 50 oranda görme yetisini kaybetti. Bıçak sanatına aşık olan Güzel, görme yetisini tamamen kaybetme riskine rağmen mesleğini icra etmekten vazgeçmiyor.

KENDİ REKORUNU KIRMAYA ÇALIŞIYOR

1.5 santimlik kendi rekorunu kırıp 1 santim uzunlukta bıçaklar üretmeyi planlıyor.

“TÜRKİYE’NİN EN KÜÇÜK BIÇAĞINI YAPTIM”

Yaptığı küçük bıçaklarla Guinness’e aday olduğunu hatırlatan Güzel, “25 senedir bu işi yapıyorum. Ben Türkiye’nin en küçük bıçağını yaptım. Sahnede yaptım. Bunu şampiyon olmak, birinci olmak veya ödül kazanmak için yapmadım. Genç jenerasyona farkındalık oluşturmak için minik bıçaklar yaptım. Durgun suya taş attım” dedi.

“YÜZDE 50 GÖRME KAYBIM VAR”

Güzel, gözleri konusunda kimsenin kendisini uyarmadığını belirterek, “Bizler sizler gibi şanslı değildik. Bizler hayatı deneme yanılma yöntemiyle yolumuzu bulduk. Üşüdükten sonra soğuğu, yandıktan sonra sıcağı öğrendik. 30 santimden fazla yaklaşırsan gözünü bozarsın diyenimiz olmadı. Şuan o küçük minik bıçakları ben mercek altında yaptım. Şuanda yaşım dolayısıyla gözümde sarı nokta var. Yüzde 50 görme kaybım var” dedi.

GÖZLERİNİ KAYBETME PAHASINA DEVAM EDİYOR

Gözleri bozulsa da minik bıçak yapmaya devam edeceğini kaydeden Güzel, şöyle devam etti: “Minik bıçakları çok isteyen var. Zaten çalışma prensibim ticaretin üzerinde. Meraklısıyla koleksiyonculara çalışıyorum. Küçük bıçakları milim olarak yapamam da şunu rahatlıkla söyleyeyim mercek altında 15-20 kendimi zorlarsam 10 milimini yaparım. Belirli yaş grubundan sonra görme bozukluğu başlar. Sıfır araba alıyorsun 2-3 sene biniyorsun dördünce sene anahtar vuruyorsun. Ben bu arabaya 74 senedir biniyorum. Bu sıkıntılar olacak.”

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