Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahmini verilere göre ülke genelinde yağış beklenmiyor. Ülkenin kuzey iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği kaydedildi. Bu gece ve Pazar sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis, iç ve doğu kesimlerde ise buzlanma ve don olayı bekleniyor. Kuzey ve iç kesimlerde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde sıcaklıklarda önemli değişiklikler yaşanmayacağı tahmin ediliyor.

KUZEY VE İÇ KESİMLERDE SİS VE PUS BEKLENİYOR

Meteoroloji bu gece ve Pazar sabah saatlerinde yaşanacak olan buzlanma ve don olayı nedeniyle zirai faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde çiftçilerin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini belirtti. Ayrıca Meteoroloji kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi beklendiği için vatandaşların tedbirli olması konusunda uyarıda bulundu.