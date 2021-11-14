Türkiye Gazetesi

Çorum'un Bayat ilçesi Tepekutuğun köyündeki düğün kana bulandı. Davetlilerden biri, eğlencesine silahla rastgele ateş açtı. Mermiler, düğünde misafir olarak bulunan Murat Şahin (37) ve Emin Alparslan'a (44) isabet etti. İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılar hayatını kaybetti. Şahin ve Alparslan'ın cenazeleri, otopsinin ardından akşam saatlerinde köy mezarlığına defnedildi.

KATİL ZANLISI, İŞ ARKADAŞI ÇIKTI

Öte yandan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, görgü tanıklarının beyanları doğrultusunda silahı ateşleyenin, maktul Şahin'in iş arkadaşı M.Y. olduğunu belirledi. Çankırı nüfusuna kayıtlı zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Düğünde maganda kurşunu iki kişiyi hayattan kopardı Çorum’da bir düğün töreninde havaya ateş açıldığı sırada kurşunların isabet ettiği 2 kişi hayatını kaybetti.

Trafik magandaları bu defa engelli sürücüye saldırdı Fatih'te engelli bir vatandaş, trafikte tartıştığı magandalar tarafından darp edildi.

İş gezisi kabusa döndü! İstanbul'da maganda kurşunu İstanbul'a iş sebebiyle bir günlüğüne gelen bir turizimci, İstiklal'den Taksim'e geçmek için yolu kapatan gençleri uyarınca kabusu yaşadı. Magandalar şahsı kalçasın vurarak yaraladı.