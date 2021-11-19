Türkiye Gazetesi

Korku dolu anlar yaşatan yangın haberi İstanbul Maltepe'den geldi. İddialara göre uyuşturucu bağımlısı ve psikolojik problemleri olan 35 yaşındaki Serkan Hatun, astım ve kalp hastası olan babası Fahri Hatun’un ve kendisinin içerisinde bulunduğu evi çakmakla ateşe verdi.

Evde bulunan bazı eşyaların alev almasıyla yangını gören vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine sevk edilen ekipler, astım ve kalp hastası olan baba Fahri Hatun’u evden çıkardı, oğlu Serkan Hatun’u ise gözaltına aldı. Komşularının bahçesine götürülen babaya, ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı.

"BABA HASTA OLDUĞU İÇİN DIŞARI ÇIKARDIK"

Olayı gören vatandaşlardan Mine Oy, "Benim köpeklerim var. Onlar havlayınca seslere çıktım, buraya geldim. Hiçbir şey bilmiyorum ki ne olduğunu. İçeride duman vardı. Baba hasta olduğu için dışarı çıkardık. Şu an itfaiye vazifesini yapıyor. Baba kalp krizi geçirmişti. Çocuk herhalde sinir buhranıyla orada çakmağı çaktı" dedi.

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