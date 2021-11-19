Türkiye Gazetesi

Anadolu Otoyolu üzerinden İstanbul istikametine seyreden 1 çekici ve 9 otomobil, bölgede etkili olan sağanak nedeniyle Küçük Melen Köprüsü'nde çarpıştı. Kazada, kimlikleri henüz öğrenilemeyen 5 kişi yaralandı.

Yaralılardan 2'si kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edilirken, 3 kişi ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde duran ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.



6 araç zincirleme kazaya karıştı: 1’i ağır 8 kişi yaralı İstanbul Ümraniye'de 6 aracın karıştığı zincirleme kaza sonucunda, 1'i ağır olmak üzere 8 vatandaş yaralandı. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor.



Aksaray'da zincirleme kaza, 8 yaralı var Aksaray'da meydana gelen kazada 6 otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 8 kişi yaralandı.