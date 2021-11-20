Türkiye Gazetesi

Kasım ayının sonlarına yaklaşırken havaların iyice soğuması ile yüksek kesimler yavaş yavaş beyaz örtüyle kaplanmaya başladı. Kış turizminin merkezi haline gelen Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde de yüksek kesimler beyaza bürünürken, gece saatlerinde etkili olan yağış, sabah saatlerinde etkisini yitirdi.

Kar yağmasını fırsat bilen vatandaşlar ise hafta sonunun tadını kar ile çıkartmak için Kartepe'ye akın etti. İstanbul ve Sakarya’dan gelen öğrenci ve aileler kartopu oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.

"HER KIŞ FIRSAT BULDUKÇA GELİYORUZ"

Özbekistanlı olduğunu söyleyen öğrenci Abdurrahim Subanow, "Bir senedir Türkiye'deyim. Üniversite için Sakarya'ya geldim. Her kış fırsat buldukça Kartepe’ye geliyoruz. Bugün kar olduğunu görünce Sakarya’dan buraya geldik. Hava çok temiz" dedi.

"KARTEPE'Yİ GÖRMEK İSTEDİK"

İstanbul’dan ailesi ile birlikte Kartepe’ye geldiğini söyleyen Yahya Kaptan, "Şu an çok soğuk bir hava yok ama yukarılara çıkınca soğuk olacağını düşünüyorum. Daha önce Bursa Uludağ’a gitmiştim, bu sefer Kartepe’yi görmek istedik. Aile kahvaltısı, aile gezintisi yapacağız. Akşam burada kalacağız. Ormanya’yı da ziyaret edeceğiz" diye konuştu.

Kastamonu’da kar yağışı yolu kapattı Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde etkili olan kar yağışı sebebiyle araçlar yolda mahsur kaldı. Karayolları ekipleri tarafından yapılan çalışmayla yol yeniden trafiğe açıldı.

Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu Kaçkar Dağları Milli Parkı içerisinde bulunan Ayder Yaylası ve yaylalarda kar yağışı etkili oluyor.