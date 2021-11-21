Türkiye Gazetesi

2019 yılında kanser teşhisi konulan ve 8 ay boyunca tedavi gören Çorlu Cemile Yeşil Anadolu Lisesi coğrafya öğretmeni Muharrem Poyrazoğlu, bu dönemde öğrencilerinden ayrı kalmıştı. Poyrazoğlu, okuluna döndüğünde öğrencileri tarafından balonlar, konfetiler, alkışlar ve sevgi gösterileri ile karşılanmıştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tüm Türkiye'yi duygulandırmış, izlenme rekorları kırmıştı. Çok sevdiği öğrencileri ile yeniden bir arada olacak olmanın verdiği mutluluğu okul yöneticileri, öğretmen arkadaşları ve öğrencileri ile paylaşan Muharrem öğretmen, kanserin başka organlarına da sirayet etmesi nedeniyle hayatını kaybetti.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TAZİYE MESAJI

Muharrem öğretmenin vefatı nedeniyle Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü taziye mesajı yayımladı. Mesajda, “Çorlu Cemile Yeşil Anadolu Lisesi coğrafya öğretmenimiz Muharrem Poyrazoğlu vefat etmiştir. Öğretmenimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve eğitim camiasına başsağlığı diliyoruz” denildi.

Korkutan antibiyotik araştırması: Kanserden daha fazla ölüme neden oluyor Avrupa ülkeleri arasında hem antibiyotik kullanımı hem de antibiyotik direncinde ilk sırada yer alan Türkiye’de salgın nedeniyle hastaneye yatan hastaların yüzde 60’a yakınının tedavisinde antibiyotik kullanıldı. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği tarafından yapılan çalışmaya göre antibiyotiğe ihtiyacı olan koronavirüs hastalarının oranı ise sadece yüzde 5 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığından 7 milyon kişiye kanser taraması Sağlık Bakanlığı, kanseri erken teşhis etmek için ücretsiz olarak yılda yaklaşık 7 milyon kişiye meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanseri taraması yapıyor.

'Kansere bağlı ölüm oranları azalmaya başladı' Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği ve Siemens Healthineers Türkiye tarafından Akciğer Kanser Farkındalık ayı kapsamında yapılan bilgilendirmede Prof. Dr. Gökhan Özyiğit, “Amerikan Ulusal Kanser Enstitüsü’nün verilerine göre son 30 yılda kansere bağlı ölüm oranı toplam yüzde 31 geriledi. En büyük düşüş ise akciğer kanserinde görüldü” dedi.