Türkiye Gazetesi

İstanbul Kartal'da Soğanlık Tem Bağlantı Yolu'nda alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedip önce beton bariyerlere çarptı ardından takla atarak 200 metre sürüklendi.

Saat 00.00 sıralarında meydana gelen kazada alkollü olduğu iddia edilen sürücü Mustafa Turan'ın kullandığı araç aşırı hız nedeniyle yolda çıktı. Beton bariyerlere çarparak taklalar atan araç 200 metre sürüklendikten sonra ters şekilde durabildi.



Takla atan araç 200 metre sürüklendi

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine birçok polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

SÜRÜCÜ YARALI KURTARILDI

İtfaiye ekipleri takla atan araçtan çıkardıkları sürücü Mustafa Turan'ı sağlık ekiplerine teslim etti. Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Turan, Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazanın yaşadığı bölgede güvenlik önlemleri alırken yol bakım ekipleri kaza sonrası etrafa saçılan otomobil parçaları ve akaryakıtı temizledi.

Yaşanan kazanın ardından inceleme başlatıldı. Uzun kuyrukların oluştuğu yolda, aracın yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü

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