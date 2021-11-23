Türkiye Gazetesi

Esenyurt'ta bulunan bir yol, adeta ringe döndü. Yabancı şahısların tartışmasının şiddetlenmesi üzerine patlak veren kavga sonrası, tekme ve tokatlar hava da uçuştu.

YOLUN ORTASINDA TRAFİK AKARKEN KAVGA ETMEYE DEVAM ETTİLER

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Bağlarçeşme Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Yol ortasında devam eden olay ilerleyen dakikalarda hararetlenerek kavgaya dönüştü. Trafiğin akışına aldırmayan şahıslar, birbirlerine taş, tekme ve tokatlarla saldırdı. Yaşanan o kavga anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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