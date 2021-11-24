Türkiye Gazetesi

İstanbul Kadıköy-Tavşantepe metrosunda akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Kadıköy'den hareket eden metro Bostancı İstasyonu'na yaklaştığı sırada bir kişi, henüz belirlenemeyen sebeple bir kadın yolcuyla tartışmaya başladı. Bu kişi, daha sonra bıçak çekip üzerine yürüdüğü kadına tehdit ve hakaretlerde bulundu. Olay, şüphelinin durakta inmesiyle sonlanırken metro aracındaki diğer yolcular yaşananları endişe ve şaşkınlık içerisinde izledi.

POLİS PEŞİNE DÜŞTÜ

Yaşanılanlar, bir başka yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada da paylaşılırken Bostancı İstasyonu'na giden polis ekipleri, durak ve araç kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma devam ediyor.

"SENİN YÜZÜNÜ KESERİM"

Öte yandan, görüntülerde şahsın "Gelsene buraya. Senin yüzünü keserim. Suratını dağıtırım" dediği duyuluyor. Genç kadın ise soğukkanlı bir şekilde "Bıçağını bırak" diyor.

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