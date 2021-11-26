Türkiye Gazetesi

Sebze üretiminden yeterli gelir sağlayamayan ve artan maliyetlerle başa çıkamayan Antalyalı çiftçi Hasan Devecioğlu, 4 dönümlük serasına aloe vera bitkisi dikti. Evlerde de yetiştirilen ve bakımı oldukça kolay olan aloe veraya sadece hayvan gübresini eriterek onun suyunu veren çiftçi Devecioğlu, bitkilerinde kimyasal ilaç veya gübre kullanmıyor.

55 yaşındaki çiftçi, tamamen doğal olarak yetiştirdiği ürünlerine kış mevsiminde haftada bir, yaz döneminde ise 4 günde bir su veriyor. İlk hasadında kestiği yaprakların kilosunu 12 TL'ye satan Hasan Devecioğlu, yeni kesecek olduğu yaprakları 20 TL'ye satmayı hedefliyor.

Kozmetik ürünleri de dahil olmak üzere ilaç sektöründe kullanılan aloe vera bitkisi, ülkemizin güney bölgelerinde, sıcak alanlarda daha çok yetişmektedir.

25 ADETLE BAŞLADI, 4 DÖNÜME ÇIKTI

Geçen yıl eylül ayında serasına 25 adet aloe vera bitkisi diken Hasan Devecioğlu, bu fidanlardan 4 dönümlük alana dikecek sayıda bitki yetiştirdi ve 1 Nisan 2021 tarihinde serasının tamamına aloe vera dikti. 1 Nisan'da serasına diktiği aloe veralarını 25 Kasım itibari ile kesen Hasan Devecioğlu, işinin hiçbir işçiliği ve masrafının olmadığını belirtti.

"VERİM DAHA DA ARTACAK"

Çiftçi Hasan Devecioğlu, "Şu anda 400 adet anaç aloe vera fidanım var. 400 fidandan en az kök başı bir, bir buçuk kilo yaprak kestim. Yıl içinde 2 defa daha kesim yapacağım. Kök başı toplam 7-8 kilo yaprak alacağımı ümit ediyorum. Daha sonraki yıllarda bu verim daha da artacak. Bugün 12 kasa toplam 240 kilo yaprak kestim. Şu anda seramın küçük bir alanından her ağaçtan birer, ikişer yaprak aldım. Toplam ağaçtan yaprak almış olsaydım. Aşağı yukarı bir buçuk ton yaprak keserdim" dedi.

HAYVAN GÜBRESİNİN SUYU VERİLİYOR

Bitkinin kilosunu 12 liradan sattığını söyleyen Devecioğlu, "Satış yaptığım kişi geri kalan yaprakların kilosunu 20 liradan alacağını söyledi. Alınan yapraklar kozmetik sanayinde kullanılacak. Biz bu serada sadece hayvansal ürünler kullanıyoruz. Yani keçi, koyun, küçük ve büyükbaş hayvanların gübrelerini ıslatıyoruz. Onların suyunu veriyoruz. Herhangi bir kimyasal kullanmadığımız için ürünlerimiz kozmetik sanayinde kullanabilecek. Böcek zararlısı yok. Bu bitkiye ilaç yapılmıyor. Gübre verilmiyor. İşçiliği yok. Hiçbir şekilde bir masrafı yok, haftalık su veriyoruz. Yaz döneminde 3 günde bir sulama yapıyoruz. Bu da zaten bitkinin ne kadar su istediğini göstermiş oluyor. Hayvan gübresinin suyunu veriyorum" diye konuştu.

Cildinizin dostu Aloe Vera Son yıllarda cilt bakımında kimyasalların yerine doğal ürünler daha çok ön plana çıkıyor. Ana vatanı Afrika olan Aloe Vera bitkisi de cilde sağladığı saymakla bitmeyen faydalarıyla adından söz ettiriyor.

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