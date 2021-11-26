Bodrum'da saatteki hızı zaman zaman 60 kilometreyi bulan fırtına hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran fırtına nedeniyle sahilerde dalga boyu 2 metreyi aştı. Olumsuz hava şartları nedeniyle balıkçılar denize açılmazken, rüzgarın etkisiyle oluşan dalgalar sahildeki işletmelerin balkonlarına kadar ulaştı. Bodrum-Datça feribot seferleri iptal edildi.
Bodrum Belediyesi ise zaman zaman fırtına uyarısında bulundu.
Meteoroloji yetkililerinden edinilen bilgiye göre, fırtınanın akşam saatlerine kadar etkili olacağı öğrenildi.
Meteoroloji'den 3 bölgeye fırtına uyarısı Meteoroloji Karadeniz'in batısı, Ege Denizi'nin kuzeyi ve Marmara bölgesi için fırtına uyarısında bulundu. Bugün akşam başlayacak fırtınanın yarın yine akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.