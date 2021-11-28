Türkiye Gazetesi

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda Senanur Damgacı'ya bıçak çekip, tehdit ve hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınarak tutuklanan zanlı Emrah Y'nin babası Ziya Y. Konuştu. Baba, oğlunun yaptığının doğru olmadığını söyledi.

"MADDE BAĞIMLISI

Evladının madde bağımlısı olduğu için dönem dönem krize girdiğini belirten Ziya Y. “Emrah krize girdiği zaman bizi de tanımıyor. Benim oğlumun gerçekten tedaviye ihtiyacı var" dedi.

"VİCDANIM RAHAT DEĞİL"

Oğlunun durumunu çeşitli birimlere bildirdiğini belirten Ziya Y, şunları söyledi: CİMER'e, savcılığa ve kaymakamlığa da bildirdim. Emniyetin de haberi var, bu çocuğun gerçekten psikolojisi bozuk, tedavi olmadığı sürece cezaevinde kalsa da problem değil. Madde alamadığı ve parası olmadığı zamanlarda bizi de zorluyordu. Bize de fiziki şiddet uyguluyordu. Ben oğlumu kaybetmek istemiyorum. Bunun tedavisini istiyorum ama bize nasıl yardımcı olabilirler onu da bilemem. Türk halkından özür dilerim. Edilen küfür ve hakaretlerden dolayı kadınlardan da özür dilerim. Ben böyle bir olaya razı değilim, vicdanım da rahat değil açıkçası.

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