Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan fırtına uyarılarından sonra lodos ve şiddetli rüzgar sabah saatlerinde İstanbul'u etkisi altına aldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde ilerlemeye çalışan motosikletliler lodos nedeniyle zor anlar yaşadı. Motosikletlilerin yardımına metrobüsler koştu. İki metrobüs sürücüsü motosikletliler yan yana gidecek şekilde koordineli olarak köprüde ilerlemeye başladı.

RÜZGARA KARŞI DUVAR OLDULAR

Metrobüs sürücüleri şiddetli rüzgara karşı motosikletlilere adeta duvar oldu. Metrobüslerin, köprüden geçmekte zorlanan motosikletlilere yardım ettiği anlar çevredi diğer araçlardaki yolcular tarafından çekildi O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul’da lodos: Dalgaların yüksekliği metreleri buldu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan fırtına uyarısı sonrasında İstanbul’da lodos etkili oldu. Lodosla beraber yükselen dalgaların boyu metrelerce yükseldi.



