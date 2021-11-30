Türkiye Gazetesi

Bölgenin Uludağ’dan sonra bin 764 metre ile en yüksek rakımına sahip dağı olan Ulus’a kar yağdı. Balıkesir in Sındırgı ilçesinde bulunan ve içerisinden endemik bitkiler barındıran Ulus Dağı karla buluştu. İlçe merkezinde yağmur hakim olurken kar yağışı da zirvede bulunan TRT istasyonundan görüntülendi.

ULUS'TA DA KAR BEKLENİYOR

Kar kalınlığının artması ile birlikte vatandaşların Ulus’ta kar maceralarının başlaması bekleniyor. Sındırgı ilçe merkezinde ise yağmurlu hava hakim olurken, sıcaklık da belirli ölçüde düştü.

EDİRNE'DE DE YAĞIŞ BAŞLADI

Edirne’nin Lalapaşa ilçesinde bulunan Bulgaristan’a sınır köylerde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı köy halkı ve çiftçileri sevindirdi. Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü köylerde, kar yağışı etkisini kaybettikten sonra yeniden hızlanarak başladı. Lalapaşa ilçesinin Hamzabeyli köyünde yaşayan Fırat Avşar, karın yağdığını ve sevinçli olduklarını söyledi. Bir diğer vatandaş Celal Öztürk de, köyün en yaşlılarından biri olduğunu eskiden çok daha fazla kar yağdığını belirtti. Köy halkından Önder Fener de, kısa süren yağışın köy halkı olarak kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Edirne'de kar yağışı başladı Edirne'nin Bulgaristan'a sınır köylerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Yağan kar yağışı köy halkı ve çiftçiler tarafından sevinçle karşılandı.

Bodrum'da lüks yat karaya vurdu Muğla’nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle lüks yat karaya vurdu.