Türkiye Gazetesi

Feci olay Zongul'dak'ın Ereğli ilçesinde bağlı Süleymanbeyler köyünde yaşandı. Hayvanlarının peşinden yolun karşısına geçmeye çalışan H.S.’ye 67 TJ 904 plakalı Ford marka hafif ticari kamyonet çarptı. Çarpmanın şiddeti ile yere yığılan H.S. için 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. Kazanın yaşandığı bölgeye gelen jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı.



KAFA TRAVMASI GEÇİRDİ

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının çarpma sonrası kafa travması yaşadığı ve sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



Otomobil kamyonete arkadan çarptı: Yaralılar var Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.



Alkollü sürücünün çarptığı genç kızdan 2 gün sonra kötü haber geldi Denizli’nin Pamukkale ilçesinde alkollü sürücü tarafından kullanılan otomobil karşıdan karşıya geçmekte olan 18 yaşındaki genç kıza çarptı. Hastaneye kaldırılan genç kızdan kötü haber geldi. Hatice Bilaloğlu iki gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.