Türkiye Gazetesi

Yağmurdan kaçarken doluya tutulmak deyimi Samsun'da gerçek oldu. Akşam saatlerinde başlayan sağanaktan kaçmak isteyen vatandaşlar birden yağan doluyla neye uğradıklarını şaşırdı.



OTOMOBİLLERİN ÜSTÜ BEMBEYAZ OLDU

İlkadım ilçesinde aniden bastıran yağmur bir süre sonra doluya çevrildi. Vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yaklaşık 15 dakika etkili olan dolu yağışıyla beraber otomobillerin üstleri bembeyaz oldu. Boncuk büyüklüğünde yağan dolu yağışı araçlara zarar vermedi. Dolunun yağmurun hemen ardından yağması akıllara o deyimi getirdi. "Yağmurdan kaçarken doluya tutulan" vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

Karslılar güne bembeyaz uyandı! Kars'ta gece etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde etrafı beyaza bürüdü. Kar yağışı önümüzdeki günlerde de etkisini artıracak.

İstanbul'un yanı başında kar yağışı: Zirve beyaza büründü İstanbul'un yanı başında olması ile kısa süreli kış tatillerinin en uğrak noktalarından biri haline gelen Kocaeli'nin kayak merkezi olan Kartepe'de gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kartepe'de manzaranın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar sabah saatlerinde zirveye çıkarak kartopu oynadı.

Yüksekova beyaza büründü Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.