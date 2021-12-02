Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yarın için yapılan uyarıda, "Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (40-50 km/saat) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

"TEDBİRLİ OLUN"

Meteoroloji Marmara Bölgesi içinde ayrı bir uyarıda bulundu.

Bu uyarıda ise, "Rüzgarın yarın Marmara Bölgesi'nde, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" bilgisi yer aldı.

BİR UYARI DA KIYI EGE İÇİN

Fırtınanın geçen günlerde hayatı olumsuz etkilediği Kıyı Ege’de şimdi de sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugün gece saatlerinde başlayacak sağanağın yarın sabah saatlerinde etkisini artırıp, ertesi gün akşam saatlerine kadar aralıklara kadar süreceği belirtildi.

İzmir genelinde kuvvetli yağmur (21-50 kg/m2), batı ve güneybatı kıyı ilçeleri Çeşme, Karaburun, Urla, Balçova, Güzelbahçe, Narlıdere, Karabağlar, Menderes, Seferihisar ve Selçuk’ta ise çok kuvvetli (51-75 kg/m2) ve yer yer şiddetli yağmur (76-100 kg/m2) beklendiği bildirildi.

Kuvvetli yağışların neden olabileceği sel, su baskını, dolu yağışı, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Meteorolojiden kritik uyarı! Fırtına devam edecek Meteoroloji bugün Marmara ve Kıyı Ege başta olmak üzere yurt genelinde etkili olan ve 4 kişinin hayatını kaybettiği 38 kişinin yaralandığı fırtınanın yarın da etkisini sürdüreceğini duyurdu. Olası tehlikelere dikkat çeken meteoroloji, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerde fırtına hızının yer yer 100 kilometre üzerine çıkacağını bildirdi.

2 Aralık hava durumu! Lodos ve yağmur uyarısı Meteoroloji'den alınan bilgilere göre yurdun birçok kesiminde sağanak yağış etkili olacak. Marmara ve Kuzey Ege'de lodos yeniden artacak, İzmir, Aydın ve Çanakkale'de de yağmur bekleniyor. Rüzgarın kuvvetli olması beklenirken çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba zehirlenmesine karşı uyarı yapıldı.