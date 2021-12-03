Türkiye Gazetesi

Yürek yakan haber Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinden geldi, 3 küçük kardeş evlerinde çıkan yangında can verdi. Ahmet Bozdağ Mahallesi'nde 3 katlı yapının Suriyeli bir ailenin kaldığı giriş katında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Dumanları gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

ANNESİ KAPIYI ÜSTLERİNE KİLİTLEYİP PAZARA GİTMİŞ

Yangında dumandan etkilenen Muhammet Rida (5), Abdunnasır (3) ve Talip Şakir (2) kardeşler hayatını kaybetti. Çocukların cesedi götürüldüğü Pazarcık Devlet Hastanesindeki ilk incelemenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi. Annenin kapıyı üzerlerinden kilitleyerek diğer iki çocuğuyla pazar alışverişe gittiği, babanın ise yangın sonrası eve geldiği öğrenildi.

ÇOCUKLAR ÇAKMAKLA OYNADI İDDİASI

Ekipler yangının, çocukların çakmakla oynaması nedeniyle çıktığı şüphesi üzerinde duruyor.



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