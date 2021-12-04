Türkiye Gazetesi

Nusaybin ilçesinde Çevik Kuvvet Büro Amirliğinde görevli polis memurunun park halindeki özel aracının altına el yapımı patlayıcı yerleştirildi.

Patlayıcının fark edilmesi sonucu olay yerinde görevlendirilen bomba imha uzmanı tarafından patlayıcı kontrollü bir şekilde imha edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri tarafından düzenek ve araçta şüphelilere yönelik parmak izi taraması yapılırken, patlayıcı yerleştirilenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Türkiye'ye patlayıcı sokmaya çalışan teröristler etkisiz hale getirildi MİT'in Irak'ın kuzeyinde bulunan Duhok'taki operasyonunda, Türkiye'ye patlayıcı göndermeye çalışan PKK'lı teröristler Barış Soydan ve Emrah Yıldızer etkisiz hale getirildi.

Mardin ve Van'da yakalanan iki araçta patlayıcılar ele geçirildi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin Nusaybin'de ve Van'da yakalanan iki araçta yüklü miktarda patlayıcı ve C-4 patlayıcı ile hazırlanan düzenek ele geçirildiğini açıkladı.

Otogarda ele geçirilen 5 kilo patlayıcı ile ilgili 1 kişi daha yakalandı İstanbul Bayrampaşa’daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda 5 kilo patlayıcı ele geçirilmesiyle ilgili yeni operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 kişi daha gözaltına alınırken, toplam gözaltı sayısı 3 oldu. Terör örgütü PKK üyelerince bir aracın altına atılan patlayıcılar, bugün emniyette sergilendi.